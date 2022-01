Il Papa: "I genitori non condannino i figli omosessuali" (Di mercoledì 26 gennaio 2022) «Mai condannare un figlio» . Papa Francesco rivolge un pensiero ai genitori «di quei ragazzi che fanno una ragazzata» e muoiono in un incidente, o a quelli che scoprono in un figlio un orientamento... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 26 gennaio 2022) «Mai condannare uno» .Francesco rivolge un pensiero ai«di quei ragazzi che fanno una ragazzata» e muoiono in un incidente, o a quelli che scoprono in uno un orientamento...

repubblica : Papa Francesco: i genitori non condannino i figli per il loro orientamento sessuale - SkyTG24 : Papa Francesco: 'I genitori non condannino i figli gay' - eziomauro : Papa Francesco, i genitori non condannino il figlio gay - tele_drama : RT @MediasetTgcom24: Il Papa: 'I genitori non condannino i figli gay' #papa #bergoglio #gay #pontefice - iscaramuzzi : Il Papa: “I genitori non condannino i figli gay” -