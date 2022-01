“Sotto-Vuoto” e l’angoscia del nostro tempo (Di martedì 25 gennaio 2022) Un viaggio immaginifico compiendo un percorso a ritroso in un’esistenza che inizia con gli ultimi battiti cardiaci che anticipano la morte per poi approdare alla vita, caratterizzata dolorosamente dalla caducità, dal respiro corto che diventa affannoso, ma che mai smette di irradiare energia e bellezza. L’artista cavese Annamaria Panariello sorprende e affascina con la sua performance “Sotto-Vuoto” (visibile sul canale youtube https://www.youtube.com/watch?v=G2VBHky1hJw), la sua risposta artistica all’angoscia scatenata dal Covid 19 e che, quindi, per l’artista stessa assume una valenza taumaturgica, un valido strumento per combattere la paura ed apprezzare la bellezza della vita, nel video rappresentata anche dal pianto liberatorio di un bambino che lascia la sicurezza dell’oscuro ventre materno per aprire gli occhi alla luce del ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 25 gennaio 2022) Un viaggio immaginifico compiendo un percorso a ritroso in un’esistenza che inizia con gli ultimi battiti cardiaci che anticipano la morte per poi approdare alla vita, caratterizzata dolorosamente dalla caducità, dal respiro corto che diventa affannoso, ma che mai smette di irradiare energia e bellezza. L’artista cavese Annamaria Panariello sorprende e affascina con la sua performance “” (visibile sul canale youtube https://www.youtube.com/watch?v=G2VBHky1hJw), la sua risposta artistica alscatenata dal Covid 19 e che, quindi, per l’artista stessa assume una valenza taumaturgica, un valido strumento per combattere la paura ed apprezzare la bellezza della vita, nel video rappresentata anche dal pianto liberatorio di un bambino che lascia la sicurezza dell’oscuro ventre materno per aprire gli occhi alla luce del ...

