"Esami finiti, ma resta in ospedale". Berlusconi, data delle dimissioni ignota: ore d'ansia al San Raffaele (Di martedì 25 gennaio 2022) Silvio Berlusconi ha concluso le analisi cui si è sottoposto, ma resta ha passato anche la scorsa notte al San Raffaele e al momento non si conosce la data delle sue possibili dimissioni. «Berlusconi sta bene» ha raccontato ieri la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, «sta facendo accertamenti che erano già programmati per venerdì scorso. Ancora una volta il presidente ha anteposto gli interessi del Paese anche alla sua salute, perché voleva prendere prima la decisione sulla sua candidatura». Anche ieri è stato lungo l'elenco delle persone che hanno fatto visita al presidente di Forza Italia. In mattinata è passato il presidente di Mediaset e amico d'infanzia Fedele Confalonieri. All'ora di pranzo è stata la volta della figlia primogenita ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Silvioha concluso le analisi cui si è sottoposto, maha passato anche la scorsa notte al Sane al momento non si conosce lasue possibili. «sta bene» ha raccontato ieri la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, «sta facendo accertamenti che erano già programmati per venerdì scorso. Ancora una volta il presidente ha anteposto gli interessi del Paese anche alla sua salute, perché voleva prendere prima la decisione sulla sua candidatura». Anche ieri è stato lungo l'elencopersone che hanno fatto visita al presidente di Forza Italia. In mattinata è passato il presidente di Mediaset e amico d'infanzia Fedele Confalonieri. All'ora di pranzo è stata la volta della figlia primogenita ...

