Calciomercato: Ajax. Tagliafico vuole il Barça, Napoli più lontano (Di martedì 25 gennaio 2022) Il giocatore, secondo la stampa catalana, spinge per trasferirsi subito in Spagna BARCELLONA (SPAGNA) - Si sfideranno in Europa League, ma Barcellona e Napoli la partita hanno iniziato a giocarla sul ...

