«Anche Anna Frank stava meglio dei No vax oggi» La sparata di Kennedy jr è troppo anche per lui | ora si scusa

Leggi su open.online

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dire cheaveva più libertà degli americani No vax che devono fare i conti con le regole anti Covid era unagrossa,per uno come Robertjr. E infatti il figlio del compianto senatore democratico Bobè dovuto tornare sui suoi passi e chiedereper quell’uscita che aveva messo ancora una volta in imbarazzo la famiglia. Per di più a pochi giorni dal 27 gennaio, Giornata internazionale della Memoria, giorno in cui si commemora la liberazione delle vittime del nazismo dal campo di concentramento di Auschwitz. Durante un raduno di No vax al Lincoln Memorial,si era lanciato in una delle sue più infelici dichiarazioni: «Perfino nella Germania nazista potevi ...