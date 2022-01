Tempesta d'amore oggi 24 gennaio non va in onda, ecco perché (Di lunedì 24 gennaio 2022) Brutte notizie per il pubblico di Tempesta d'amore. La celebre e seguitissima soap opera tedesca, infatti, oggi, lunedì 24 gennaio, non andrà in onda. Al suo posto, come si evince dalla programmazione odierna di Mediaset, verrà trasmesso il programma condotto da Barbara Palombelli, Stasera Italia Quirinale. Questo cambio di palinsesto è legato all'esigenza di Rete 4 di seguire tutti gli aggiornamenti e le notizie in diretta sulla votazione del capo dello Stato che ha inizio proprio oggi, a partire dalle 15, a Montecitorio. Le elezioni andranno avanti ad oltranza fino al raggiungimento del quorum elettivo. Dunque, Barbara Palombelli avrà il compito di ragguagliare i telespettatori sulle ultime novità relative all'elezione del nuovo Presidente della ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 24 gennaio 2022) Brutte notizie per il pubblico did'. La celebre e seguitissima soap opera tedesca, infatti,, lunedì 24, non andrà in. Al suo posto, come si evince dalla programmazione odierna di Mediaset, verrà trasmesso il programma condotto da Barbara Palombelli, Stasera Italia Quirinale. Questo cambio di palinsesto è legato all'esigenza di Rete 4 di seguire tutti gli aggiornamenti e le notizie in diretta sulla votazione del capo dello Stato che ha inizio proprio, a partire dalle 15, a Montecitorio. Le elezioni andranno avanti ad oltranza fino al raggiungimento del quorum elettivo. Dunque, Barbara Palombelli avrà il compito di ragguagliare i telespettatori sulle ultime novità relative all'elezione del nuovo Presidente della ...

