Morto Paolo Taggi | ideatore di alcuni dei più grandi format televisivi

È scomparso a 65 anni, per complicanze dovute al Covid, Paolo Taggi, amatissimo autore televisivo. A lui si devono programmi di grande successo come Buona Domenica e La Talpa

