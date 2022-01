Coppa d’Africa, il Burkina Faso accede ai quarti di finale eliminando il Gabon ai calci di rigore (Di domenica 23 gennaio 2022) La prima squadra qualificata ai quarti di finale della Coppa d’Africa è il Burkina Faso, che supera il Gabon ai calci di rigore dopo l’1-1 al termine dei tempi supplementari; si interrompe, dunque, la favola del Gabon, che ha sfiorato il turno successivo. Emozioni fino all’ultimo secondo nel primo quarto di finale: non sono bastati, infatti, né i 90? né i tempi supplementari. Alla fine, la lotteria dei rigori ha sancito l’eliminazione del Gabon, a favore invece del Burkina Faso. Dopo aver sbagliato un calcio di rigore al 18?, il centravanti del Burkina Faso Bertrand Traoré si fa ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) La prima squadra qualificata aididellaè il, che supera ilaididopo l’1-1 al termine dei tempi supplementari; si interrompe, dunque, la favola del, che ha sfiorato il turno successivo. Emozioni fino all’ultimo secondo nel primo quarto di: non sono bastati, infatti, né i 90? né i tempi supplementari. Alla fine, la lotteria dei rigori ha sancito l’eliminazione del, a favore invece del. Dopo aver sbagliato uno dial 18?, il centravanti delBertrand Traoré si fa ...

