Calcio femminile, Serie A 2022: il Milan piega la Sampdoria, Inter a fatica sulla Lazio (Di domenica 23 gennaio 2022) Giornata numero 13 nella Serie A di Calcio femminile 2022, che si è completata con tre partite ricche di spettacolo, iniziando da quella delle 12.30, dove ha Roma ha dovuto sudare le famigerate sette camicie per avere la meglio sul Napoli, riuscendo a segnare il gol vittoria solamente al 79? con la norvegese Emilie Haavi. Bene invece il Milan, capace di superare agevolmente la Sampdoria con un rotondo 4-0. Succede tutto o quasi nel primo tempo, con Lindsey Thomas che apre le marcature al 21?, mentre al 32? è arrivato il raddoppio ad opera di Valentina Bergamaschi, prima del 3-0 firmato da Martina Piemonte al 34?. Nel recupero ecco la ciliegina sulla torta con la doppietta di Thomas. Un successo prezioso quello delle rosso-nere, che mantengono così le distanze sulle ...

