Leao | “Ibrahimovic mi ricorda di restare umile e lavorare”

Advertising

PianetaMilan : .@RafaeLeao7: '@Ibra_official mi ricorda di restare umile e lavorare' - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan… - MilanWorldForum : Capello:'Vi racconto Ibra. Il Milan e Leao...' Le dichiarazioni QUI -) - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@RafaeLeao7 a @Gazzetta_it: “@Ibra_official mi aiuta, #Pioli mi ha capito. @acmilan pronto a vincere” - #ACMilan #Milan… - PianetaMilan : .@RafaeLeao7 a @Gazzetta_it: “@Ibra_official mi aiuta, #Pioli mi ha capito. @acmilan pronto a vincere” - #ACMilan… - Gaucho_RN : @pelmilan Maignan Calabria Tomori Romagnoli Theo Tonali Bennacer Saelemaekers Adli Leao Ibrahimovic/Giroud Ormai mi sto rassegnando -

Ultime Notizie dalla rete : Leao Ibrahimovic

è un campione che non ha mai dimenticato il passato. A me ricorda sempre di restare umile e di lavorare, lavorare, lavorare: solo così puoi fare grandi cose. Questo è ildi cui ...Calciomercato Milan,su futuro e rinnovo e non solo Rafael© LaPresseRafael, in ... I consigli di Maldini esono preziosi per diventare un grande giocatore, posso segnare ...Alla Gazzetta: «Ibra mi ricorda sempre di restare umile e di lavorare. Sono cambiato grazie ai consigli dei miei e del mio personal trainer» ...Il futuro di Ibrahimovic rimane incerto: ecco quando si potrebbe decidere tutto. Lui e il Milan parleranno più avanti dell'eventuale rinnovo.