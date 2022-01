Kimera - Una EVO37 apre il Rally di Monte Carlo (Di sabato 22 gennaio 2022) Che anno è? Che giorno è? Per pochi attimi il pubblico è stato tentato di prendere il cellulare dalla tasca per controllare la data. Il luogo, Monte Carlo, è invece difficile da confondere, ma fa davvero strano vedere una 037 sfilare davanti alla leziosa bomboniera di marmo e granito del Casinò del Principato, durante la passerella in notturna del primo appuntamento dell'anno del Mondiale Rally. Ma non era una Lancia. Però ci somiglia molto, la Kimera EVO37, anche nel nero, giallo e rosso della livrea che celebra il 150esimo anniversarip della Pirelli, partner storico della Casa torinese nei Rally e da due anni fornitore unico del WRC. Chiudendo gli occhi, si è tentati di lasciarsi ingannare dal sibilo rabbioso del compressore volumetrico. Invece si guarda avanti, anche se questo è un ... Leggi su quattroruote (Di sabato 22 gennaio 2022) Che anno è? Che giorno è? Per pochi attimi il pubblico è stato tentato di prendere il cellulare dalla tasca per controllare la data. Il luogo,, è invece difficile da confondere, ma fa davvero strano vedere una 037 sfilare davanti alla leziosa bomboniera di marmo e granito del Casinò del Principato, durante la passerella in notturna del primo appuntamento dell'anno del Mondiale. Ma non era una Lancia. Però ci somiglia molto, la, anche nel nero, giallo e rosso della livrea che celebra il 150esimo anniversarip della Pirelli, partner storico della Casa torinese neie da due anni fornitore unico del WRC. Chiudendo gli occhi, si è tentati di lasciarsi ingannare dal sibilo rabbioso del compressore volumetrico. Invece si guarda avanti, anche se questo è un ...

Ultime Notizie dalla rete : Kimera Una Kimera EVO37: è l'apripista del Rally di Montecarlo! Con una bellissima livrea che testimonia i 150 anni di attività della Pirelli, la Kimera EVO37 è stata la protagonista dello shakedown e del giro d'apertura in quel di Monaco, nel quale si sono ...

Kimera EVO37 sfoggia al Rally di Montecarlo una livrea speciale Dunque, Kimera Automobili ha riportato una 037 a solcare le strade del Principato di Monaco anche se non quella originale. La sportiva ha partecipato allo Shakedown del Rally di Montecarlo 2022 con ...

Una EVO37 apre il Rally di Monte Carlo La sportiva italiana ispirata alla Lancia 037 ha fatto da apripista allo Shakedown in notturna, nella livrea celebrativa dei 150 anni di Pirelli: ecco tutte le foto ...

Kimera Evo37 al Rally Di Monte-Carlo Una celebrazione nella celebrazione. Kimera Automobili aprirà la 90ma edizione del Rally di Monte-Carlo con una vettura, la EVO37, in livrea brandizzata Pirelli per celebrare i 150 anni della fondazio ...

