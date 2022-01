(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Loche si è abbattuto su di noi è in realtà l’onda lunga di degenerazioni e miserie etiche risalenti negli anni, e sappiamo anche che la gran parte dei magistrati è del tutto estranea all’indegnità disvelata dai ben noti scandali e ne è profondamente turbata; ma altrettanto bene sappiamo che l’attuale crisi, per intensità e qualità, richiede davvero alla magistratura unaculturale e. Abbiamo bisogno di regole e comportamenti nuovi”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, David, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario alla Corte d’Appello di Firenze. “Sono stati anni amari. Anni difficili, travagliati. Per il Consiglio superiore e per la magistratura. Agli occhi dell’opinione ...

Advertising

StraNotizie : Csm, Ermini: 'Su di noi tsunami, serve convinta rigenerazione morale' - AgenziaVISTA : Ermini (vicepresidente Csm) a Mattarella: 'Grazie per la guida salda' #mattarella - HoMadopa : RT @mariamacina: 'Tutti hanno capito che questo Csm è il più squalificato e meno autorevole nella storia, mi dispiace perché il vicepreside… - AnimaCeleste : RT @mariamacina: 'Tutti hanno capito che questo Csm è il più squalificato e meno autorevole nella storia, mi dispiace perché il vicepreside… - apavo75 : RT @mariamacina: 'Tutti hanno capito che questo Csm è il più squalificato e meno autorevole nella storia, mi dispiace perché il vicepreside… -

Ultime Notizie dalla rete : Csm Ermini

E le riforme delben vengano, purché non riformino nulla: e si continuino a salvaguardare, come chiede, "il pluralismo" e la "discrezionalità" del Consiglio. Ovvero, tradotto dal gergo, le ...In ogni caso la credibilità e il prestigio del, come ha detto commosso il vicepresidentenel suo saluto a Mattarella, 'sono stati colpiti in profondità'. E' ovviamente un verecondo ...Il pg Viola punta il dito sugli intrecci tra criminalità organizzata, imprenditori e professionisti. «A preoccupare sono i segnali, sempre più frequenti, di cointeressenze tra criminalità organizzata ...(Adnkronos) - "Lo tsunami che si è abbattuto su di noi è in realtà l’onda lunga di degenerazioni e miserie etiche risalenti negli anni, e sappiamo anche che la gran parte dei magistrati è del tutto es ...