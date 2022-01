Marco Simoncelli | spunta il rimpianto più grande dopo la tragedia | “Ho sbagliato io tutto”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Il pilota, il compianto SuperSic riminese, stava per essere fermato nella sua ennesima corsa contro il tempo. Unalo ha portato via eppure ancora non sembra vero.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

CB_Ignoranza : Oggi Marco Simoncelli avrebbe compiuto 35 anni. Auguri Sic, manchi 5??8???? - SkyTG24 : Il #20gennaio 1987 nasceva Marco #Simoncelli, il pilota ex campione del mondo di #MotoGP e grande amico del Dottore… - SkySportMotoGP : ?? 'MARCO ERA UN RAGAZZO SIMPATICISSIMO' ?? Valentino Rossi ricorda Marco Simoncelli nel documentario #Sic ? Voleva e… - CFNFMCalcio : RT @CB_Ignoranza: Oggi Marco Simoncelli avrebbe compiuto 35 anni. Auguri Sic, manchi 5??8???? - luciaerrica : RT @GiorgiaMeloni: 'Voglio arrivare al gradino centrale, quello più alto, così sembro più bello e più forte”. Marco Simoncelli, campione m… -

C'è stato posto anche per, che oggi avrebbe compiuto 35 anni: il Dottore lo ha menzionato raccontando la storia dell'Academy, di come è nata, e non ha nascosto le sue emozioni, ...In questa giornata particolare il mio pensiero va anche aperché proprio oggi il nostro campione avrebbe festeggiato il suo 35° compleanno". Il 14 gennaio scorso il Comune di Coriano ...Valentino Rossi si racconta in una bella intervista a Graham Bensinguer. Dai drammi si Sic e Morbidelli al titolo perso nel 2015, molti gli aneddoti del Dottore.SBK: Dunlop fornirà a piloti e squadre del CIV Superbike pneumatici slick in due specifiche anteriori e tre posteriori. Saranno i KR109 anteriori e KR108 posteriori nelle rispettive misure 125/80R17 e ...