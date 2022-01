Berlusconi verso decisione, ma Salvini prepara già il “dopo” (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'annuncio di Silvio Berlusconi dovrebbe arrivare tra sabato e domenica, il leader di Fi sembra orientato a sciogliere la riserva sulla sua candidatura prima dell'inizio delle votazioni, come del resto gli chiedono da giorni anche i suoi alleati. Potrebbe farlo al vertice del centrodestra, sempre se verrà convocato, ma in ogni caso sembra arrivato il momento della decisione. Del resto, Matteo Salvini e Giorgia Meloni spingono, oggi Ignazio La Russa - conversando con Gianni Letta, ha ribadito che i leader di Fdi e Lega sarebbero "irritati" dall'incertezza in cui li tiene il Cavaliere, perché temono che lui punti a sfilarsi all'ultimo momento, ponendosi come "king maker" su "un altro nome" non concordato con gli alleati. Lo scenario descritto anche da Vittorio Sgarbi: "Berlusconi proporrà un nome e io so quale sarà".Ma ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'annuncio di Silviodovrebbe arrivare tra sabato e domenica, il leader di Fi sembra orientato a sciogliere la riserva sulla sua candidatura prima dell'inizio delle votazioni, come del resto gli chiedono da giorni anche i suoi alleati. Potrebbe farlo al vertice del centrodestra, sempre se verrà convocato, ma in ogni caso sembra arrivato il momento della. Del resto, Matteoe Giorgia Meloni spingono, oggi Ignazio La Russa - conversando con Gianni Letta, ha ribadito che i leader di Fdi e Lega sarebbero "irritati" dall'incertezza in cui li tiene il Cavaliere, perché temono che lui punti a sfilarsi all'ultimo momento, ponendosi come "king maker" su "un altro nome" non concordato con gli alleati. Lo scenario descritto anche da Vittorio Sgarbi: "proporrà un nome e io so quale sarà".Ma ...

Advertising

ItaliaViva : La candidatura di #Berlusconi va ormai verso il ritiro. Vedremo in che modalità ma sta andando come avevamo previst… - Piergiulio58 : Quirinale, Berlusconi verso il ritiro. La sua prima scelta è il bis di Mattarella. MA C’È O CI FA?! ??… - animaleuropeRMP : RT @Giode90s: Non dimentichiamo L’editto bulgaro di Berlusconi verso i giornalisti Santoro, Biagi e il comico Luttazzi #noQUIRISILVIO #Pia… - scavuzzo47 : RT @francescagraz1: Questo non è il metodo, scegliere un hashtag. Io vorrei scegliere un presidente', così Renzi sottolineando: 'Berlusconi… - CorriereQ : Quirinale: Berlusconi verso scelta entro domenica. Pd, non voteremo candidato del centrodestra -