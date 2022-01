Bayer Leverkusen vs Augsburg: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Bayer Leverkusen cercherà di consolidare il suo posto nei posti di Champions League della Bundesliga quando sabato 22 gennaio accoglierà l’Augsburg alla BayArena. I padroni di casa hanno ottenuto la loro prima vittoria in sei partite lo scorso fine settimana, mentre i visitatori sono senza vittoria in quattro nel loro tentativo di evitare la caduta. Il calcio di inizio di Bayer Leverkusen vs Augsburg è previsto alle 15:30 Anteprima della partita Bayer Leverkusen vs Augsburg: a che punto sono le due squadre? Bayer Leverkusen Nonostante la mancanza di un vantaggio clinico davanti alla porta lo scorso fine settimana, il Leverkusen ha messo in mostra un notevole attacco contro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilcercherà di consolidare il suo posto nei posti di Champions League della Bundesliga quando sabato 22 gennaio accoglierà l’alla BayArena. I padroni di casa hanno ottenuto la loro prima vittoria in sei partite lo scorso fine settimana, mentre i visitatori sono senza vittoria in quattro nel loro tentativo di evitare la caduta. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Nonostante la mancanza di un vantaggio clinico davanti alla porta lo scorso fine settimana, ilha messo in mostra un notevole attacco contro ...

