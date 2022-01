Agricoltura | Ismea | Da Pac forti tagli sostegni alcuni settori | trovare nuove strategie

(Di venerdì 21 gennaio 2022) "Dal 2023, gli agricoltori saranno certi solo del pagamento di base, pari al 48% del plafond, in precedenza era dell'85%. Diventa quindi fondamentale accedere agli eco - schemi, ma non tutti i...

E' quanto ha sottolineato Angelo Frascarelli, presidente, illustrando le scelte fatte dall'...per l'attiazione della Pac intervenendo all'evento "Nuova Pac e possibili impatti sull'...... grazie anche alla proficua collaborazione tra Coldiretti e, che ha portato l'estensione alle ...per incentivare con un fondo rotativo nuove attività imprenditoriali delle donne in", ...(Adnkronos) – “Dal 2023, gli agricoltori saranno certi solo del pagamento di base, pari al 48% del plafond, in precedenza era dell’85%. Diventa quindi fondamentale accedere agli eco-schemi, ma non tut ...Bari - COVID: COLDIRETTI PUGLIA, E’ DONNA IL 70% DI CHI HA PERSO LAVORO; SCESO AL 49% TASSO OCCUPAZIONE. 20/01/2022. La manovra di bilancio contiene interventi significativi per ...