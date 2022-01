Quirinale, Sgarbi: «Berlusconi non tornerà a Roma. Il mio consiglio? Intestarsi Draghi» – L’intervista (Di giovedì 20 gennaio 2022) «Mi immagino questo dialogo tra Gianni Letta e Silvio Berlusconi». Il Cavaliere prende il cellulare e telefona al suo fedele pontiere. «Gianni, propongo te per il Quirnale». «No Silvio, fai il nome di Draghi». Berlusconi a quel punto potrebbe lamentare il fatto di non aver mai ricevuto una chiamata dall’attuale presidente del consiglio, di non essere mai stato considerato per ciò che è: l’uomo che ha deciso la politica italiana negli ultimi 20 anni. «Lascia perdere Silvio. Fai il nome di Draghi, non il mio». A fare la previsione della telefonata decisiva per la partita del Colle di Berlusconi è Vittorio Sgarbi. «Sarà un dialogo bellissimo», dice a Open. Vantandosi di aver previsto l’epilogo della corsa al Quirinale del leader di Forza Italia già lo ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 gennaio 2022) «Mi immagino questo dialogo tra Gianni Letta e Silvio». Il Cavaliere prende il cellulare e telefona al suo fedele pontiere. «Gianni, propongo te per il Quirnale». «No Silvio, fai il nome di».a quel punto potrebbe lamentare il fatto di non aver mai ricevuto una chiamata dall’attuale presidente del, di non essere mai stato considerato per ciò che è: l’uomo che ha deciso la politica italiana negli ultimi 20 anni. «Lascia perdere Silvio. Fai il nome di, non il mio». A fare la previsione della telefonata decisiva per la partita del Colle diè Vittorio. «Sarà un dialogo bellissimo», dice a Open. Vantandosi di aver previsto l’epilogo della corsa aldel leader di Forza Italia già lo ...

