Quirinale, Crippa a deputati M5S: “Mattarella per noi nome estremamente importante” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Quello di Mattarella “per noi” rimane un nome “estremamente importante”, è la figura “che ci ha chiesto di entrare in questo percorso del governo Draghi. Anche le altre forze politiche si dichiarano in alcuni casi predisposte. La situazione è in continua evoluzione, stiamo giocando un ruolo molto importante, dobbiamo cercare di unire i diversi fronti per ‘quagliare’ su dei profili”. Così il capogruppo M5S Davide Crippa, intervenendo durante l’assemblea dei deputati grillini. Draghi al Colle? “Non è una problematica legata alla sua figura ma allo scenario per i cittadini. Con i percorsi di attuazione del Pnrr che dobbiamo riuscire a mettere in campo… il tema pandemico che non è risolto, il caro energia… se c’è da installare un nuovo percorso governativo rischiamo di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022) Quello di“per noi” rimane un”, è la figura “che ci ha chiesto di entrare in questo percorso del governo Draghi. Anche le altre forze politiche si dichiarano in alcuni casi predisposte. La situazione è in continua evoluzione, stiamo giocando un ruolo molto, dobbiamo cercare di unire i diversi fronti per ‘quagliare’ su dei profili”. Così il capogruppo M5S Davide, intervenendo durante l’assemblea deigrillini. Draghi al Colle? “Non è una problematica legata alla sua figura ma allo scenario per i cittadini. Con i percorsi di attuazione del Pnrr che dobbiamo riuscire a mettere in campo… il tema pandemico che non è risolto, il caro energia… se c’è da installare un nuovo percorso governativo rischiamo di ...

