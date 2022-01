LIVE Sinner-Johnson 3-0, Australian Open 2022 in DIRETTA: prossimo avversario, posizioni e soldi guadagnati (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI JANNIK Sinner QUANTE posizioni GUADAGNA JANNIK Sinner IN CLASSIFICA? PROIEZIONI RANKING ATP QUANTI soldi HA GUADAGNATO JANNIK Sinner CON IL 3° TURNO? 14.12 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 14.11 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 11 ace a 5 dell’azzurro che ha trovato appena due doppi falli contro uno. L’italiano ha trovato il 63% delle volte la prima con l’82% di punti ottenuti e il 69% con la seconda. L’americano invece ha trovato la prima solo nel 56% delle volte ottenendo il 70% dei punti e il 41% con la seconda. 30 vincente a 23 per il classe 2001 ma soprattuto appena 15 errori contro 36. 91 punti vinti da Sinner con 5/8 di palle ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DI JANNIKQUANTEGUADAGNA JANNIKIN CLASSIFICA? PROIEZIONI RANKING ATP QUANTIHA GUADAGNATO JANNIKCON IL 3° TURNO? 14.12 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 14.11 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 11 ace a 5 dell’azzurro che ha trovato appena due doppi falli contro uno. L’italiano ha trovato il 63% delle volte la prima con l’82% di punti ottenuti e il 69% con la seconda. L’americano invece ha trovato la prima solo nel 56% delle volte ottenendo il 70% dei punti e il 41% con la seconda. 30 vincente a 23 per il classe 2001 ma soprattuto appena 15 errori contro 36. 91 punti vinti dacon 5/8 di palle ...

