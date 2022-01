La Missione per far votare i positivi. La camera cambia idea in extremis (Di venerdì 21 gennaio 2022) Contrordine, ma ormai a soli quattro giorni – fine settimana compreso – dal via. Adesso secondo la camera dei deputati (è il suo regolamento che regge l’elezione del presidente della Repubblica in seduta comune allargata) i grandi elettori positivi (e deve intendersi anche i non positivi ma in quarantena perché non trivaccinati) potranno votare per il prossimo capo dello Stato. Voteranno nel garage, che a Montecitorio è un posto abbastanza confortevole (c’è anche un bar, ma non sarà accessibile) con … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 21 gennaio 2022) Contrordine, ma ormai a soli quattro giorni – fine settimana compreso – dal via. Adesso secondo ladei deputati (è il suo regolamento che regge l’elezione del presidente della Repubblica in seduta comune allargata) i grandi elettori(e deve intendersi anche i nonma in quarantena perché non trivaccinati) potrannoper il prossimo capo dello Stato. Voteranno nel garage, che a Montecitorio è un posto abbastanza confortevole (c’è anche un bar, ma non sarà accessibile) con … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Agenzia_Ansa : Il presidente della Camera Fico avrebbe proposto, a quanto apprende l'ANSA da fonti parlamentari, il parcheggio di… - ESA_Italia : 18 gennaio 2008, ESA e Astrium firmano il contratto per dare inizio allo sviluppo della missione dell'@esa… - ilriformista : Una marcia lunga 12 ore nella fitta vegetazione dell'#Amazzonia per portare il padre a fare il #vaccino contro il… - SNFantasy90 : RT @DocNelleTueMani: Per chi non ha vissuto all'interno degli ospedali è impossibile comprendere quello che è successo. Ancora grazie a tut… - PaoloPomata : '(...) perché stessero con lui e per mandarli a predicare'. Prima della predicazione, prima della missione, prima d… -

Ultime Notizie dalla rete : Missione per La CIA smentisce che dietro 'la Sindrome dell'Avana' ci sia una potenza straniera. Figuraccia di Repubblica ... questi evidenziano che il documento era per uso interno e non rappresenta "la conclusione finale ... "Continueremo la nostra missione di indagare su questi incidenti e di fornire accesso a cure di ...

Benedetto XV a 100 anni dalla morte: il papa pacifista "Benedetto XV è stato un Papa coraggioso, ostacolato dalla politica per i suoi desideri di pace e ... fedele discepolo di Gesù, ha voluto spingere i cristiani verso la missione. Dobbiamo dirgli solo: ...

Lexus e la missione per salvare il mondo in "Moonfall" Agenzia di stampa Italpress Italpress Intrigo sotto i ghiacci di Europa Space Science Data Center - dell'Agenzia Spaziale Italiana. Proiettato in un futuro prossimo, la missione Europa Life Finder viene lanciata in un contesto internazionale dove il Califfato Islamico pun ...

Le Ong salvano 566 persone. Mare Jonio vicino Lampedusa Anche Geo Barents e Louise Michel in missione Sar. Nella maggiore delle Pelagie diversi sbarchi autonomi: su uno dei barconi 70 migranti e un corpo senza vita ...

