Covid a scuola, Bianchi: "In dad solo 6,6% delle classi" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Più di 9 classi su 10 sono in presenza : il dato è stato diffuso dal ministro dell'Istruzione che smentisce la stima fatta ieri dai presidi delle scuole . Stima che parlava di una classe su due in dad ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Più di 9su 10 sono in presenza : il dato è stato diffuso dal ministro dell'Istruzione che smentisce la stima fatta ieri dai presidiscuole . Stima che parlava di una classe su due in dad ...

