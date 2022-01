Berrettini e Sonego al 3° turno degli Australian Open

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Matteoe Lorenzoal terzo, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Il romano, settima testa di serie, si è imposto in quattro set, con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-1 sullo statunitense Stefan Kozlov, numero 169 del ranking, in tabellone grazie a una wild card. Prossimo avversario per il numero 1 azzurro il 18enne spagnolo Carlos Alcaraz, n.31 del ranking e del seeding, che ha battuto in tre set il serbo Lajovic (6-2, 6-1, 7-5). Avanza anche il torinese Lorenzo, n.26 Atp e 25esima testa di serie, che ha battuto 2-6, 6-2, 6-3, 6-1 il tedesco Oscar Otte, numero 96 ATP. Prossimo ostacolo il serbo Miomir Kecmanovic, n.77 del ...

Matteoe Lorenzostaccano il biglietto per il terzo turno degli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemente del Malbourne Park. Anche questa volta il 25enne ...Lorenzo. Epa Rivincita ? Questa volta invece le cose sono andate in modo diverso. Dopo l'inevitabile nervosismo iniziale, i due break subiti a freddo, i tanti errori con il rovescio e una ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego al terzo turno degli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne ...Il romano piega in quattro set Kozlov, il torinese si impone su Otte. Nel tabellone femminile, la maceratese batte Martincova, out Trevisan e Bronzett ...