Belen di notte a casa di Stefano, pizzicati grazie al cane (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono di nuovo loro due, Stefano De Martino e Belen Rodriguez, i più ricercati dai paparazzi, dal gossip. Ancora una volta Belen e Stefano riempiono la cronaca rosa e questa volta le foto sono della rivista Oggi. Dopo gli scatti all'aeroporto adesso c'è anche la conferma della notte che la coppia ha trascorso insieme a casa del conduttore. La terza possibilità per Stefano e Belen sembra reale e sembra anche che la Rodriguez abbia interrotto la quarantena fiduciaria per stare da sola con l'ex marito. Dopo le vacanze in Uruguay con Patrizia Griffini la Rodriguez si è chiusa in casa con i figli per la quarantena ma in aeroporto aveva già incontrato Stefano. La scintilla sembra fosse già scattata a Natale e mentre Antonino ...

