Amici 21 | Albe viene messo all’ultimo posto nella classifica dei cantanti fatta dagli allievi e non la prende bene | la sua reazione

Durante l'ultimo daytime andato in onda di Amici di Maria de Filippi, i ragazzi sono stati chiamati dalla padrona di casa a radunarsi in gradinata. Il motivo? La comunicazione di una decisione ufficiale presa dalla produzione del talent. Verranno infatti sommate le 13 classifiche che sono state stilate in questi 4 mesi di Amici e che in sostanza rappresentano l'andamento degli inediti dei ragazzi della scuola. Nella puntata di domenica, come ha fatto sapere la De Filippi, vedremo quattro classifiche: La classifica inediti, quella delle cover, dei cantanti della scuola e dell'ospite, come di consueto. A mettere in difficoltà gli allievi è stata in particolare una gara, la terza per l'esattezza. Ogni cantante ha infatti dovuto stilare la sua personalissima classifica

