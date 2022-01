Primo caso tra i Big di Sanremo, a due settimane dall'inizio. (Di martedì 18 gennaio 2022) Aka7even guarda le foto Primo caso di Covid tra i cantanti di Sanremo 2022: Aka 7even è positivo. A due settimane dall’inizio della kermesse, arrivano le prime news sui tamponi effettuati dagli artisti per accedere al Teatro dell’Ariston per le prove. L’annuncio è stato dato via social dal cantante che ha voluto rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute. Leggi anche › Sanremo 2022, il ritorno dei Maneskin: super ospiti della ... Leggi su iodonna (Di martedì 18 gennaio 2022) Aka7even guarda le fotodi Covid tra i cantanti di2022: Aka 7even è positivo. A duedella kermesse, arrivano le prime news sui tamponi effettuati dagli artisti per accedere al Teatro dell’Ariston per le prove. L’annuncio è stato dato via social dal cantante che ha voluto rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute. Leggi anche ›2022, il ritorno dei Maneskin: super ospiti della ...

Advertising

Errorigiudiziar : A proposito di #Tortora, cosa è successo ai magistrati che lo arrestarono, gli fecero passare 12 mesi di… - tint_adree : @saryvanpelt @avisnazionale La sua può essere solo o ignoranza o malafede, tertium non datur. Auguro a lei sia il p… - Lagreca_G : @Ibrahimigevi @kingluar @MarcoCH0 Non c'era fallo, errore dell'arbitro come già successo in altre occasioni. Il fat… - Kikko721 : @capuanogio Ma che errore ha fatto? Capuano ripassa il regolamento. Non ricordo tanto casino dei milanisti con gli… - DoriniMario : @giusdr @Smgii1908 @Gazzetta_it Sei giusto compagno di merende dei tifosi interisti, travisate la realtà a vostro… -