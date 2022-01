"Ma che fai?". Lotta fino all'ultimo refuso tra Lorenzetto e Nuzzi: "I tuoi tranelli dell'ego" (Di martedì 18 gennaio 2022) E' Lotta fino all'ultimo refuso tra Stefano Lorenzetto e Gianluigi Nuzzi. I due giornalisti hanno scritto entrambi a Dagospia che ricorda cosa è successo. Lorenzetto, infatti, ha replicato con una lettera al sito di D'Agostino, alle critiche di Nuzzi per un precedente articolo dello stesso Lorenzetto. "Mi spiace che la tua consuetudine di riprendere da “Anteprima” di Giorgio dell'Arti le pulci che faccio alla stampa italiana ti abbia costretto a pubblicare un'inconferente missiva dell'amico Gianluigi Nuzzi. Egli ti ha scritto che, leggendo la mia «imperdibile rubrica», è «trasalito non per le sottolineature in rosso e blu che il nostro veronese implacabile verga su ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) E'all'tra Stefanoe Gianluigi. I due giornalisti hanno scritto entrambi a Dagospia che ricorda cosa è successo., infatti, ha replicato con una lettera al sito di D'Agostino, alle critiche diper un precedente articoloo stesso. "Mi spiace che la tua consuetudine di riprendere da “Anteprima” di Giorgio'Arti le pulci che faccio alla stampa italiana ti abbia costretto a pubblicare un'inconferente missiva'amico Gianluigi. Egli ti ha scritto che, leggendo la mia «imperdibile rubrica», è «trasalito non per le sottolineature in rosso e blu che il nostro veronese implacabile verga su ...

Advertising

borghi_claudio : Zitto. Che fai? Ti fai delle domande? - Agenzia_Ansa : Tamponi a casa, corsa a cure improprie e lockdown auto-imposti: attenzione alla pandemia da Covid 'fai-da-te' che h… - Emanuela_Corda : @carlosibilia Adesso fai anche il poliziotto? Prima volevi arrestare #Draghi adesso vuoi arrestare #Melandri? Ripig… - Domenic00455059 : RT @AlbertoSomma4: Caro Brignano, già come comico e attore fai pena, non fare anche la morale politica, perché allora cadiamo in ambiti che… - i11Pyn : @us3rsexy mi dici come stai che hai fatto oggi che fai tutto -