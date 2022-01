Ercolano, incendio in un appartamento: salvato 58enne privo di sensi (Di martedì 18 gennaio 2022) Tragedia sfiorata a Ercolano, dove un uomo ha rischiato di morire tra le fiamme divampate all’interno del suo appartamento. Ad Ercolano i Carabinieri della locale tenenza sono intervenuti in via San Vito, al civico 112, per un incendio in un appartamento. I militari dell’Arma ed i vigili del fuoco hanno sgomberato l’intero condominio. Nell’appartamento dove Leggi su 2anews (Di martedì 18 gennaio 2022) Tragedia sfiorata a, dove un uomo ha rischiato di morire tra le fiamme divampate all’interno del suo. Adi Carabinieri della locale tenenza sono intervenuti in via San Vito, al civico 112, per unin un. I militari dell’Arma ed i vigili del fuoco hanno sgomberato l’intero condominio. Nell’dove

