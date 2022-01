Carlo Verdone rompe il silenzio e tuona: “E’ stato tutto per me…” (Di martedì 18 gennaio 2022) Carlo Verdone, attore romano di fama internazionale, svela i retroscena del film che lo ha fatto conoscere al grande cinema. Borotalco è stato un successo esagitato degli anni ottanta. protagonista… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 18 gennaio 2022), attore romano di fama internazionale, svela i retroscena del film che lo ha fatto conoscere al grande cinema. Borotalco èun successo esagitato degli anni ottanta. protagonista… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

lorenzo10469500 : Borotalco compie 40 anni. Carlo Verdone a Leggo: «Sono esploso con quel film. Eredi? Nessuno come me» -… - TweetNotizie : Borotalco compie 40 anni. Carlo Verdone a Leggo: «Sono esploso con quel film. Eredi? Nessuno come me» - Globe1078 : Borotalco compie 40 anni. Carlo Verdone a Leggo: «Sono esploso con quel film. Eredi? Nessuno come me» - infoitcultura : Borotalco compie 40 anni. Carlo Verdone a Leggo: «Sono esploso con quel film. Eredi? Nessuno come me» - LisaLizzup : Certo che Carlo Verdone presidente della repubblica sarebbe un’atto rivoluzionario …ma un po’ rischioso, già mi ved… -