Cara sinistra | Mattarella non è stato un presidente super partes

(Di martedì 18 gennaio 2022) No, Sergionon èundella Repubblica. Non solo la biografia politica del Capo dellouscente parla chiaro – due volte ministro della difesa, prima nel governo D’Alema II e poi nell’esecutivo Amato II, e tessera del Pd dal 2007 al 2009 – ma il suo settenario ètterizzato da prese di posizioni chiare, nette, ideologicamente orientate anei tre momenti più delicati della legislatura: il “caso Savona”, la nascita del governo giallorosso e la gestione della crisi pandemica. 1. Durante la formazione del governo gialloverde, iluscente pose il veto al nome di Paolo Savona come ministro dell’Economia, causa le sue posizioni euroscettiche che avrebbero ...

Nicola Porro

