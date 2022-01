Australian Open 2022, Stefano Travaglia lotta con Roberto Bautista. I crampi lo tradiscono nel quarto set (Di martedì 18 gennaio 2022) Stefano Travaglia è stato sconfitto da Roberto Bautista Agut nel primo turno degli Australian Open 2022. Lo spagnolo è riuscito a imporsi in quattro set col punteggio di 7-6(2), 6-4, 5-7, 6-1 in 2 ore e 59 minuti di gioco. Applausi per il marchigiano, che ha saputo tenere testa a un veterano del circuito. Il numero 98 del ranking ATP ha messo in seria difficoltà il quotato numero 18 al mondo, lo ha costretto al tie-break nel primo set e si è imposto in maniera autoritaria nella terza frazione, ma poi i crampi hanno fatto capolino e l’azzurro non ha potuto più nulla sul cemento outdoor di Melbourne. Il 30enne, che sperava di raggiungere il secondo turno in questo Slam come fece nel 2019, deve rimandare i suoi sogni di gloria dopo aver interpretato un ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022)è stato sconfitto daAgut nel primo turno degli. Lo spagnolo è riuscito a imporsi in quattro set col punteggio di 7-6(2), 6-4, 5-7, 6-1 in 2 ore e 59 minuti di gioco. Applausi per il marchigiano, che ha saputo tenere testa a un veterano del circuito. Il numero 98 del ranking ATP ha messo in seria difficoltà il quotato numero 18 al mondo, lo ha costretto al tie-break nel primo set e si è imposto in maniera autoritaria nella terza frazione, ma poi ihanno fatto capolino e l’azzurro non ha potuto più nulla sul cemento outdoor di Melbourne. Il 30enne, che sperava di raggiungere il secondo turno in questo Slam come fece nel 2019, deve rimandare i suoi sogni di gloria dopo aver interpretato un ...

