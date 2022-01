Antonella Viola racconta la sua vita con la scorta (Di martedì 18 gennaio 2022) L’immunologa ha parlato di questo cambio repentino nella sua vita Antonella Viola vive sotto scorta. Come successo al Prof. Bassetti anche la docente e ordinaria di patologia generale al dipartimento di scienze biometriche dell’università di Padova ha ricevuto minacce. Antonella Viola è stata minacciata dai no vax, da chi dopo due anni di pandemia non si vuole vaccinare e attacca la scienza e i medici. A Corriere della Sera, Antonella Viola ha parlato di come sia questa “nuova” vita. «Beh, essere sempre accompagnata impatterebbe sulla vita di chiunque. Sulla mia che ero molto abituata a star sola, a fare lunghe camminate sull’argine, oppure sport, shopping, andare al lavoro da sola… Insomma: è tutto molto strano». Sono ... Leggi su 361magazine (Di martedì 18 gennaio 2022) L’immunologa ha parlato di questo cambio repentino nella suavive sotto. Come successo al Prof. Bassetti anche la docente e ordinaria di patologia generale al dipartimento di scienze biometriche dell’università di Padova ha ricevuto minacce.è stata minacciata dai no vax, da chi dopo due anni di pandemia non si vuole vaccinare e attacca la scienza e i medici. A Corriere della Sera,ha parlato di come sia questa “nuova”. «Beh, essere sempre accompagnata impatterebbe sulladi chiunque. Sulla mia che ero molto abituata a star sola, a fare lunghe camminate sull’argine, oppure sport, shopping, andare al lavoro da sola… Insomma: è tutto molto strano». Sono ...

Advertising

Open_gol : La professoressa racconta come è cambiata la sua vita dopo le minacce - 361_magazine : #AntonellaViola racconta la sua vita con scorta - FedericaCalvia : RT @Corriere: L’immunologa Viola e la scorta per le minacce no vax: «Io e la famiglia in due auto diverse. Meno libera» - Italia_Notizie : Viola e la vita sotto scorta per le minacce no vax: «Io e la famiglia in due auto diverse. Meno libera» - NinoAiello7 : Antonella Viola: «Io e la famiglia in due auto diverse. La mia vita meno libera con la scorta»… -