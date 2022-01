Venezia | occhia sulla fascia | spunta Ullmann

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ilvuole rinforzarsi sulle fasce e dopo la cessione di Schnegg punta il terzinodel Rapid Vienna Il, dopo i colpi Nani e Cuisance, studia il rinforzo per lasinistra. Con la cessione di Schnegg al Crotone, serve intervenire sul mercato. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i lagunari avrebbero messo gli occhi sul terzino sinistro del Rapid Vienna:. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il Venezia vuole rinforzarsi sulle fasce e dopo la cessione di Schnegg punta il terzino Ullmann del Rapid Vienna Il Venezia, dopo i colpi Nani e Cuisanc ...