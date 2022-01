Sanità veneta vittima di ransomware | per Mele è una minaccia alla sicurezza nazionale

Leggi su formiche

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Migliaia di dati sensibili custoditi negli archivi della Unità Socio-Sanitaria Locale di Padova sono finiti on line dopo l’attacco della gang di hacker LockBit 2.0. L’azienda sanitaria si e’ sempre rifiutata di pagare il ‘riscatto’ dopo l’incursione subita un mese fa. L’ultimatum dei pirati del web scadeva sabato scorso ed era stato prorogato fino a domani. Ma, da quanto scrive l’Agi, decine di cartelle dell’Ussl6 Euganea sono gia’ state diffuse su internet: esiti di tamponi, cedolini, buste paga, linee guida, esiti di esami e protocolli di cura. Sono stati pubblicati anche referti medici per cure effettuate presumibilmente in pronto soccorso con tanto di denunce all’autorità giudiziaria che ricostruiscono aggressioni o ipotesi di reato. Tutto completo di nomi, cognomi, mail, con ogni tipo di dato sensibile e informazioni riservate. Ma si teme possa essere solo la punta di un iceberg ...