Dying Light 2 non avrà il supporto al cross-play al lancio

Il cross-play non sarà presente al lancio di Dying Light 2 secondo le ultime informazioni ufficiali Il nuovo titolo degli sviluppatori polacchi di Techland, ovvero Dying Light 2, sta facendo molto parlare di sé nell'ultimo periodo, quando mancano ormai poche settimane al suo lancio che avverrà il prossimo 4 febbraio su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Dopo aver rilasciato una dichiarazione sulle famose 500 ore di durata del gioco per completare Dying Light 2 al 100% adesso si parla invece del supporto al cross-play, che, a quanto pare, non sarà presente al lancio.

Ultime Notizie dalla rete : Dying Light Dying Light 2 Stay Human: la versione Xbox One verrà mostrata a fine gennaio Nell'ultimo Dying 2 Know tenuto da Techland ( qui la nostra anteprima finale) sono state mostrate in maniera rapida le versioni old - gen di Dying Light 2 Stay Human , ossia quelle PlayStation 4 e Xbox One . C'è da dire che il team di sviluppo non ha dedicato ampio spazio alle due versioni old del survival - horror, ma presto i giocatori ...

Dying Light 2 e gli altri: quando il troppo è... troppo? - Dite la vostra ...IGN Italia e sulle altre testate di settore - e ogni settimana sono tante! - curiosamente quella che più mi è rimasta in testa è quella relativa alla durata promessa dagli sviluppatori di Dying Light ...

Dying Light 2 verrà supportato lungo cinque anni TGM Esports Dying Light 2 non avrà il supporto al cross-play al lancio Il nuovo titolo degli sviluppatori polacchi di Techland, ovvero Dying Light 2, sta facendo molto parlare di sé nell’ultimo periodo, quando mancano ormai poche settimane al suo lancio che avverrà il ...

Dying Light 2: Trofei e obiettivi svelati in anticipo Exophase ha pubblicato in anticipo la lista completa dei Trofei e obiettivi ottenibili in Dying Light 2: Stay Human.. Mancano ancora alcune settimane al lancio di Dying Light 2: Stay Human, ma il ...

