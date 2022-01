Tutto sul Samsung Galaxy S22 Plus: foto, specifiche, design (Di domenica 16 gennaio 2022) In questa domenica 16 gennaio apprendiamo un numero incredibile di notizie sul Samsung Galaxy S22 Plus, grazie al sito di settore 91mobiles.com e l’informatore Ishan Agarwal. Il modello viene mostrato in un suo rendering ufficiale (visibile in apertura articolo) e oramai se ne conoscono pure tutte le sue specifiche principali. Dall’immagine condivisa apprendiamo che il Samsung Galaxy S22 Plus avrà un design grosso modo identico a quello del Galaxy S21 Plus. La fotocamera per selfie sarà centrata nel display da 6.44 pollici e le cornici laterali saranno estremamente ridotte e sul lato destro ospiteranno il pulsante di accensione e il bilanciere del volume. Sul retro del telefono ci sarà una ... Leggi su optimagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) In questa domenica 16 gennaio apprendiamo un numero incredibile di notizie sulS22, grazie al sito di settore 91mobiles.com e l’informatore Ishan Agarwal. Il modello viene mostrato in un suo rendering ufficiale (visibile in apertura articolo) e oramai se ne conoscono pure tutte le sueprincipali. Dall’immagine condivisa apprendiamo che ilS22avrà ungrosso modo identico a quello delS21. Lacamera per selfie sarà centrata nel display da 6.44 pollici e le cornici laterali saranno estremamente ridotte e sul lato destro ospiteranno il pulsante di accensione e il bilanciere del volume. Sul retro del telefono ci sarà una ...

