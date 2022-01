Tifosi juventini furiosi telecronaca di Inter-Juve: “Sembrava Inter Channel, inascoltabile” (Di domenica 16 gennaio 2022) Polemiche a non finire sul web per la finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus. I Tifosi bianconeri se la sono presa altamente con la telecronaca di Callegari su Canale 5, rea secondo i... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 16 gennaio 2022) Polemiche a non finire sul web per la finale di Supercoppa italiana trantus. Ibianconeri se la sono presa altamente con ladi Callegari su Canale 5, rea secondo i...

Advertising

Emanuel70123144 : RT @Yattaran: Quando Icardi e Donnarumma si misero a fare i loro teatrini per il rinnovo di contratto a cifre superiori i tifosi delle loro… - famaxi73 : @1897_frank Scamacclovic, cosi per far avvicinare il suo nome al giocatore del momento per i tifosi juventini!!! - famaxi73 : @1897_frank Per essere accettato da molti tifosi juventini, gli manca un piccolo particolare: il nome esotico!!! - LSquame : @DiegoBergamasc2 @Gazzetta_it @MarzianoAnsioso Vallo a dire a cuadrado, i tifosi juventini sono scioccati - famaxi73 : @NinoJfc Come dico dall’anno scorso, gli manca il nome esotico per essere accettato da molti tifosi juventini!!! -