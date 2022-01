Incendio del camper: 35enne rapper di Terlizzi morto in Francia Davide Biscotti, "Zio Felp" (Di domenica 16 gennaio 2022) In un piccolo centro della Savoia, non lontano dal Piemonte, l’accaduto ieri notte. Davide Biscotti era nel suo furgone adibito a camper ed appunto parcheggiato in un’area camperisti di Saint Pierre d’Alibigny. Per cause da dettagliare l’automezzo si è incendiato, per il 35enne pugliese Davide Biscotti non c’è stato nulla da fare. Il rapper originario di Terlizzi era noto come Zio Felp. L'articolo Incendio del camper: 35enne rapper di Terlizzi morto in Francia <small class="subtitle">Davide Biscotti, "Zio ... Leggi su noinotizie (Di domenica 16 gennaio 2022) In un piccolo centro della Savoia, non lontano dal Piemonte, l’accaduto ieri notte.era nel suo furgone adibito aed appunto parcheggiato in un’areaisti di Saint Pierre d’Alibigny. Per cause da dettagliare l’automezzo si è incendiato, per ilpugliesenon c’è stato nulla da fare. Iloriginario diera noto come Zio. L'articolodeldiin , "Zio ...

