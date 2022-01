365 giorni con Maria: nella notte appaiono luci soprannaturali | 16 gennaio 2022 (Di domenica 16 gennaio 2022) Una notte, in un campo, appaiono dal nulla dei lumi sfavillanti: a vederli sono moltissimi testimoni, tra cui anche delle monache. La cosa sorprendente è che vent’anni prima, proprio in quel luogo, erano avvenute delle apparizioni. L’immagine della Madonna dei Lumi viene incoronata con un diadema in oro nel 1747, su volontà del Vaticano. A L'articolo 365 giorni con Maria: nella notte appaiono luci soprannaturali 16 gennaio 2022 proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 16 gennaio 2022) Una, in un campo,dal nulla dei lumi sfavillanti: a vederli sono moltissimi testimoni, tra cui anche delle monache. La cosa sorprendente è che vent’anni prima, proprio in quel luogo, erano avvenute delle apparizioni. L’immagine della Madonna dei Lumi viene incoronata con un diadema in oro nel 1747, su volontà del Vaticano. A L'articolo 365con16proviene da La Luce di

