Juventus Udinese 1-0 LIVE: sinistro magico di Dybala, bianconeri in vantaggio (Di sabato 15 gennaio 2022) All’Allianz Stadium, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Juventus e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Allianz, Juventus e Udinese si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juventus Udinese 1-0 MOVIOLA 1? FISCHIO D’INIZIO – È iniziata la sfida dello Stadium 4? Juve in possesso – La squadra di Allegri prova a trovare spazi con il giro palla. L’Udinese per il momento si difende compatta. 6? Tiro McKennie – Il texano prova la conclusione di prima intenzione dal limite dell’area. Palla alta. 9? Lancio Bentancur – Il centrocampista uruguaiano prova a premiare il movimento di Dybala, ma il suo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) All’Allianz Stadium, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Allianz,si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? FISCHIO D’INIZIO – È iniziata la sfida dello Stadium 4? Juve in possesso – La squadra di Allegri prova a trovare spazi con il giro palla. L’per il momento si difende compatta. 6? Tiro McKennie – Il texano prova la conclusione di prima intenzione dal limite dell’area. Palla alta. 9? Lancio Bentancur – Il centrocampista uruguaiano prova a premiare il movimento di, ma il suo ...

