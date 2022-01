Highlights e gol Sampdoria-Torino 1-2 | Serie A 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ilcon glie i gol di1-2, match valido per la ventiduesima giornata di. Al Ferraris i blucerchiati la sbloccano nel primo tempo con Caputo, pareggia i conti però Singo sempre nella prima frazione. Nella ripresa occasioni da una parte e dall’altra, ma c’è il gol di Praet (ex di turno) che frutta la vittoria alla squadra granata. Di seguito le immagini salienti della sfida. Francesco Caputo Goal1-1@editiaEB1 pic.twitter.com/wskZV3RYnJ — follow @editiaEB1 for more goals (@bay manager) January 15,VOJVODA ASSIST Vojvoda has provided a beautiful assist to Singo to equalise the score in. ...