Gf Vip | Sophie Codegoni e il suo ‘equilibrio da trovare’ con Alessandro Basciano

(Di sabato 15 gennaio 2022) A tenere banco al Grande Fratello Vip non c’è soltanto il rapporto triangolare tra Alex Belli, sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Una coppia ultimamente è sotto la lente d’ingrandimento del pubblico: quella formata da. La simpatia che lega i due è nota da tempo, ma negli ultimi giorni la liaison ha alimentato maggiormente le discussioni per i dubbi che accompagnano un possibile salto di qualità nella loro relazione. Vi raccomandiamo... GF vip,: “Vuoi fidanzarti con me?” A portare all’attenzione di tutti la vicenda è stato lo stesso Alfonso Signorini nell’ultima puntata del 14 gennaio, con una serie di domande ...

Gf, Manuel Bortuzzo sbotta contro Katia Ricciarelli: "Non scassare la minch**!!" Subito dopo la ... in cui abbiamo assistito al trentaquattresimo appuntamento con il reality, Manuel, Lulù,, ......FratelloManuel Bortuzzo perde la pazienza con Katia Riccirelli e le risponde 'a tono'. Dopo la diretta Manuel si è intrattenuto a parlare in giardino con Nathaly Caldonazzo , Barù ,...Delia Duran si è confrontata con Miriana Trevisan dopo il suo ingresso nella casa: 'Il mio sbaglio più grande è stato quello di perdonare subito Alex' ...La modella si confida con Jessica e, dopo aver esposto le sue perplessità su Alessandro, chiede alcuni consigli alla principessa ...