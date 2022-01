Galeone: «alla Juve non ci sono più dirigenti competenti come Marotta. Dybala non è un leader» (Di sabato 15 gennaio 2022) La Gazzetta intervista Galeone grande amico di Allegri e come al solito lui non le manda a dire: Bisognerebbe fare lo stesso lavoro svolto da Marotta quando arrivò Allegri a Torino la prima volta. Furono acquistati grandi campioni come Khedira, Mandzukic, poi Dani Alves. E altri ancora. Solo che adesso Marotta non c’è più e i nuovi dirigenti vanno guidati da Max, perché dal punto di vista calcistico non hanno la stessa esperienza e competenza di Marotta. «Quello che sta succedendo non è colpa di Dybala, però lui non è un leader e non ha fatto il salto di qualità che ci si aspettava: questione mentale e anche fisica, ha avuto tanti infortuni. Dal numero 10 della Juve si pretende di più. Pensi a Platini o a Del Piero. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 gennaio 2022) La Gazzetta intervistagrande amico di Allegri eal solito lui non le manda a dire: Bisognerebbe fare lo stesso lavoro svolto daquando arrivò Allegri a Torino la prima volta. Furono acquistati grandi campioniKhedira, Mandzukic, poi Dani Alves. E altri ancora. Solo che adessonon c’è più e i nuovivanno guidati da Max, perché dal punto di vista calcistico non hanno la stessa esperienza e competenza di. «Quello che sta succedendo non è colpa di, però lui non è une non ha fatto il salto di qualità che ci si aspettava: questione mentale e anche fisica, ha avuto tanti infortuni. Dal numero 10 dellasi pretende di più. Pensi a Platini o a Del Piero. ...

