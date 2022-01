Napoli, report allenamento / Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Napoli è tornato ad allenarsi dopo la sconfitta di ieri contro la Fiorentina in Coppa Italia. Prossimo obiettivo: il Bologna, lunedì. Nel report della seduta di allenamento mattutina, anche alcune notizie su infortunati e positivi. Osimhen ha svolto l’intero allenamento con il resto del gruppo. Anche Mario Rui, dopo essersi sottoposto alle visite post-Covid necessarie dopo il rientro avvenuto grazie al tampone negativo di ieri. “Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo. Mario Rui in seguito alle visite post Covid-19 ha svolto l’allenamento in gruppo. Insigne ha svolto terapie. Ospina nella giornata di domani si sottoporrà ad ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilè tornato ad allenarsi dopo la sconfitta di ieri contro la Fiorentina in Coppa Italia. Prossimo obiettivo: il Bologna, lunedì. Neldelladimattutina, anche alcune notizie su infortunati e positivi.hal’interocon il resto del gruppo. Anche Mario Rui, dopo essersi sottoposto alle visite post-Covid necessarie dopo il rientro avvenuto grazie al tampone negativo di ieri. “hain gruppo. Mario Rui in seguito alle visite post Covid-19 hal’in gruppo. Insigne haterapie. Ospina nella giornata di domani si sottoporrà ad ...

