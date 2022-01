Il ministero della Salute ha deciso: 'Fuori dal computo dei ricoveri i positivi asintomatici' (Di venerdì 14 gennaio 2022) La svolta invocata da alcuni esperti capitanati dall'infettivologo Matteo Bassetti è arrivata quasi a sorpresa questa mattina direttamente dal ministero della Salute, il quale, accogliendo le ... Leggi su globalist (Di venerdì 14 gennaio 2022) La svolta invocata da alcuni esperti capitanati dall'infettivologo Matteo Bassetti è arrivata quasi a sorpresa questa mattina direttamente dal, il quale, accogliendo le ...

Advertising

TgLa7 : Circolare ministero della Salute: i positivi al covid asintomatici non saranno più nel conto dei ricoveri. Saranno… - AlbertoBagnai : La resa dei tonti, parte seconda. Abbiamo bisogno di statistiche confrontabili nel tempo per valutare l’efficacia d… - lorepregliasco : La Lombardia ha chiesto al ministero della Salute di non conteggiare come ricoveri dovuti al coronavirus i pazienti… - mauromagistri : RT @AlbertoBagnai: La resa dei tonti, parte seconda. Abbiamo bisogno di statistiche confrontabili nel tempo per valutare l’efficacia delle… - rockapasso : RT @AlbertoBagnai: La resa dei tonti, parte seconda. Abbiamo bisogno di statistiche confrontabili nel tempo per valutare l’efficacia delle… -