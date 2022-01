Genoa, Shevchenko resta in bilico: buoni segnali col Milan, con la Fiorentina ci sarà (Di venerdì 14 gennaio 2022) La situazione di Shevchenko sulla panchina del Genoa resta in bilico, ma almeno contro la Fiorentina sarà ancora lui a guidare la squadra La partita contro il Milan doveva essere l’ultima di Shevchenko sulla panchina del Genoa, ma la buona prestazione del Grifone, nonostante la sconfitta, ha permesso all’ucraino di conservare ancora per un po’ il suo posto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la posizione dell’allenatore resta in bilico con la dirigenza che sta riflettendo sul da farsi. Shevchenko dovrebbe però essere ancora in panchina nel match di lunedì prossimo contro la Fiorentina e un buon risultato potrebbe ridestarlo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) La situazione disulla panchina delin, ma almeno contro laancora lui a guidare la squadra La partita contro ildoveva essere l’ultima disulla panchina del, ma la buona pzione del Grifone, nonostante la sconfitta, ha permesso all’ucraino di conservare ancora per un po’ il suo posto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la posizione dell’allenatoreincon la dirigenza che sta riflettendo sul da farsi.dovrebbe però essere ancora in panchina nel match di lunedì prossimo contro lae un buon risultato potrebbe ridestarlo ...

