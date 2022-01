È tornato il Pistolero

(Di venerdì 14 gennaio 2022) C’è stato un momento della nostra vita in cui credevamo che Krzysztof Piatek fosse uno dei centravanti più forti al mondo. Aveva i capelli schizzati dei manga, il naso grosso, lo sguardo truce, una certa ineleganza est-europea, ma segnava ogni volta che tirava in porta. Teneva la caviglia rigida, chiudeva gli occhi, e sparava il tiro. Poi scivolava sulle ginocchia, braccia incrociate e le mani che diventano due pistole. La bocca che fa “pum pum pum”, un cortocircuito perfettamente post-moderno di serietà virile e cringe. Che anno era? Il 2011? il 2019? Il 2015? Da quando ho compiuto trent’anni le stagioni di Serie A, nella memoria, si accavallano l’una sull’altra, ammantate di una nebbiolina che le rende sfuggenti e senza riconoscibilità. In realtà era il 2018: un anno vicino eppure abbastanza lontano da raccontare un Genoa preistorico. Ballardini in panchina, poi Juric, infine ...

Sono poi arrivati i due gol viola: Venuti e poi Piatek che èa fare il. Il risultato non è stato bugiardo. La Fiorentina ha mostrato più determinazione, più attaccamento alla ...Ascolta la versione audio dell'articolo Il neo attaccante della Fiorentina Piatek si è presentato in conferenza stampa Krzysztof Piatek, neo attaccante della Fiorentina, si è presentato in conferenza ...Ad appena 26 anni, Krzysztof Piatek cerca un altro rilancio. C’è stato un momento della nostra vita in cui credevamo che Krzysztof Piatek fosse uno dei centravanti più forti al mondo. Aveva i capelli ...Krzysztof Piatek è tornato a sparare in Italia con la maglia della Fiorentina. Il polacco, all'esordio con i viola, ha segnato il quarto gol nel successo per 5-2 sul Napoli ...