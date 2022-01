Ultime Notizie Roma del 13-01-2022 ore 13:10 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio ieri nuovo record nelle somministrazioni di vaccino con quasi 700 mila dosi inoculate secondo quanto fa sapere la struttura commissariale all’emergenza coronavirus guidata dal Generale Francesco Paolo figliolo sono oltre 680 mila le somministrazioni nelle Ultime 24 ore con cui circa 77500 prime dosi di cui 48000 bambini 22.500 prime dosi per over 50 quasi 550 mila le terze omicron col suo grado di trasmissibilità senza precedenti Alla fine troverà tutti vaccinati coloro con la terza dose saranno esposti alla variante molti di loro saranno probabilmente infettati ma molto probabilmente non finiranno in ospedale non morali e non moriranno ne è convinto Anthony Fauci super esperto americano in malattia infettiva e consigliere di Joe biden per il covid-19 ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio ieri nuovo record nelle somministrazioni di vaccino con quasi 700 mila dosi inoculate secondo quanto fa sapere la struttura commissariale all’emergenza coronavirus guidata dal Generale Francesco Paolo figliolo sono oltre 680 mila le somministrazioni nelle24 ore con cui circa 77500 prime dosi di cui 48000 bambini 22.500 prime dosi per over 50 quasi 550 mila le terze omicron col suo grado di trasmissibilità senza precedenti Alla fine troverà tutti vaccinati coloro con la terza dose saranno esposti alla variante molti di loro saranno probabilmente infettati ma molto probabilmente non finiranno in ospedale non morali e non moriranno ne è convinto Anthony Fauci super esperto americano in malattia infettiva e consigliere di Joe biden per il covid-19 ...

