Oroscopo dell’amore per single e coppie | scopri cosa dicono le stelle!

Leggi su cityroma

(Di giovedì 13 gennaio 2022)del tuo segno:come sta il tuo cuore Ariete – Se non avrete grandi pretese per questa settimana, niente paura, potete lasciar fare agli altri. Seguite il vostro istinto e lasciatevi andare. Tutto diventerà più interessante con un po’ di brio. Lenon saranno certamente messe in discussione, ma qualche screzio è normale. non bisogna preoccuparsi troppo in questi casi. Bisognerà mantenere soltanto un po’ di pazienza in più. Ipotrebbero azzardare qualche appuntamento, senza entusiasmo all’inizio. Ad ogni modo, non ci si può aspettare più di quello che si sarebbe disposti a dare, dunque o ci si impegnerà entrambi, altrimenti tutto finirà presto. Toro – Siete ancora presi da una questione che nulla ha a che vedere con le persone che vi amano, quindi in settimana ...