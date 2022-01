La Pupa e il Secchione 2022: conduzione, concorrenti e data d’inizio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo tante voci sul suo futuro, La Pupa e il Secchione è pronto a ritornare sul piccolo schermo di Italia 1. Proprio com’era accaduto nella passata edizione, anche la nuova in arrivo a fine febbraio avrà una new entry alla conduzione. E’ ormai ufficiale il nome di Barbara d’Urso che si aggiunge al cast di presentazione dopo Paolo Ruffini e Andrea Pucci. Stando ai rumors, la conduttrice campana avrebbe individuato anche i primi concorrenti vip e la giuria. Che fine ha fatto Barbara d’urso? A Pomeriggio 5 c’è ancora Simona Branchetti La conduttrice Mediaset ha risposto agli utenti che si chiedevano perché sia sparita dal piccolo schermo La Pupa e il Secchione 2022: ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo tante voci sul suo futuro, Lae ilè pronto a ritornare sul piccolo schermo di Italia 1. Proprio com’era accaduto nella passata edizione, anche la nuova in arrivo a fine febbraio avrà una new entry alla. E’ ormai ufficiale il nome di Barbara d’Urso che si aggiunge al cast di presentazione dopo Paolo Ruffini e Andrea Pucci. Stando ai rumors, la conduttrice campana avrebbe individuato anche i primivip e la giuria. Che fine ha fatto Barbara d’urso? A Pomeriggio 5 c’è ancora Simona Branchetti La conduttrice Mediaset ha risposto agli utenti che si chiedevano perché sia sparita dal piccolo schermo Lae il: ...

AmiciSpecialiu1 : RT @tvstellare2: BDU CHE VORREBBE ANCHE CRISTIANO MALGIOGLIO IN GIURIA A LA PUPA E IL SECCHIONE IO STO URLANDO - barbarathelife : RT @tvstellare2: BDU CHE VORREBBE ANCHE CRISTIANO MALGIOGLIO IN GIURIA A LA PUPA E IL SECCHIONE IO STO URLANDO - tvstellare2 : BDU CHE VORREBBE ANCHE CRISTIANO MALGIOGLIO IN GIURIA A LA PUPA E IL SECCHIONE IO STO URLANDO - FabioTraversa : RT @tvblogit: Cristiano Malgioglio: “Sono stato contattato per la Pupa e il secchione, ma ho altri progetti” - Iamdavide1 : @martina_961 Torna lunedì, e tornerà anche con la pupa e il secchione su Italia 1 -