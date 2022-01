Advertising

SkyTG24 : 10 anni fa la nave da crociera #CostaConcordia urtò lo scoglio delle Scole, a largo dell'Isola del Giglio, rovescia… - ItalianAirForce : #AccaddeOggi L'8 gennaio 1992 sul Monte Javello (PO) persero la vita il Magg. Carlo Stoppani, il Ten. Paolo Dutto e… - anteprima24 : ** #Incidente sul #Lavoro a Nocera Inferiore, l'#Appello di Gigi #Vicinanza ** - Zappullaclary : RT @SkyTG24: 10 anni fa la nave da crociera #CostaConcordia urtò lo scoglio delle Scole, a largo dell'Isola del Giglio, rovesciandosi sul l… - maurocarafa31 : RT @TgrRaiMolise: Incidente di caccia, si attende l'autopsia sul corpo di Giovanni Montaquila, rimasto vittima del suo stesso fucile, da cu… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sul

Il pubblico ministero ha disposto l' autopsiacorpo del 49enne ritrovato lunedì mattina nella ...alle autorità un supplemento di indagini e sgombrare ogni dubbio sulla dinamica dell'. La ...SAN POSSIDONIO -stradale mercoledì 12 gennaio - intorno alle 19.30 - a San Possidonio: in via Matteotti, ...posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale Area Nord e una ditta ...La corsia dell'autostrada in direzione sud è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni e per i rilievi dell'incidente. Sul posto sono intervenuti anche una pattuglia della ...Incidente stradale, stamattina, tra una Fiat Punto e un'Apecar, lungo la Via del Mare. Ferito lievemente l'uomo al volante dell'apecar, un 87enne del posto, soccorso e ...